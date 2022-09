Qatar verplicht honderden burgers dienst te doen als beveiliger bij WK

Binnenland

Porsche van Mo Ihattaren in vlammen opgegaan, politie vermoedt brandstichting

De grijze Porsche Panamera van Ajax-voetballer Mo Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht in vlammen opgegaan. Vorige week ging al de auto van de broer van het grote voetbaltalent aan de Marjoleinweg in Utrecht teloor door een brand. Dat melden politiebronnen.