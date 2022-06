Peter Sagan kan nog steeds winnen

Van de vroege vlucht met zes renners hield Stefan Bissegger het als enige vol tot elf kilometer van de streep, Sagan toonde zich vervolgens in een nerveuze finale als in zijn beste jaren de snelste van de sprinters. Bryan Coquard werd tweede, Alexander Kristoff kwam als derde over de finish.

Sagan is dus nog niet versleten. Hij reed naar zijn eerste overwinning van dit jaar, meteen ook zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. Bovendien al zijn achttiende (!) overwinning in Zwitserland.

Klassementsleider Stephen Williams kwam niet in de problemen en start woensdag voor de derde dag op rij in de gele leiderstrui.

Bij de top tien zaten twee Nederlanders. Cees Bol van Team DSM werd als zevende geklasseerd, Mike Teunissen van Team Jumbo-Visma werd negende. In het algemeen klassement is Sam Oomen (Jumbo-Visma) op plaats negentien de hoogst geklasseerde Nederlander, vlak voor land- en teamgenoot Pascal Eenkhoorn.

Ruben Guerreiro Ⓒ ANP/HH

Guerreiro wint op iconische Mont Ventoux

Ruben Guerreiro heeft de vierde editie van de Mont Ventoux Challenge op zijn naam geschreven. De 27-jarige Portugees van EF Education was de sterkste in de koers over 154 kilometer, waarin de deelnemers twee keer de iconische berg in de Provence op moesten rijden.

Eerst reden de renners vanuit de plaats Sault over bijna 25 kilometer naar de top op 1912 meter hoogte, na een lange afdaling deden ze dat nogmaals vanuit Bédoin. Guerreiro sprong tijdens de laatste beklimming weg uit de voorste groep en kwam als eerste boven op de kale top van de Mont Ventoux. Zijn Colombiaanse ploeggenoot Esteban Chaves eindigde bijna een minuut later als tweede. Antwan Tolhoek was de beste Nederlander op de achttiende plaats. Hij kwam 6 minuten en 26 seconden na Guerreiro over de finish.

Voor het eerst werd ook een vrouweneditie van de Mont Ventoux Challenge gehouden. De wielrensters beklommen de berg één keer. De Italiaanse Marta Cavalli, winnares van de Amstel Gold Race, kwam als eerste boven.