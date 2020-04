Brugge-middenvelder Ruud Vormer: ’Mijn vreemdste titel’

Bekijk ook: Belgische competitie definitief stopgezet om coronacrisis

„We hadden uiteraard wel gehoopt om het op het veld te doen. Dit is toch anders dan wanneer je op het veld staat, de ref affluit en je kunt gaan vieren. Het is zeker mijn vreemdste titel en ik hoop dat ik dit niet meer hoef mee te maken, want het is een nare situatie”, tekent het Belgische Sporza op uit de mond van de Nederlander.

Vormer heeft er alle begrip voor dat de competitie wordt stilgelegd. „Iedere dag gaan er honderden mensen dood en dan gaan wij voetballen? Dat kan niet.”