Bij elke olympiër heerst er angst voor het onzichtbare gevaar in Tokio

De angst voor Covid-19 blijft. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Voor iedere olympiër waart een onzichtbaar gevaar rond in Tokio. Er heerst angst voor de maatregelen die volgen wanneer hij of zij in de buurt van iemand komt die positief wordt getest. In dat geval moet de persoon die wordt aangeduid als ’close contact’ in isolatie. Daar zit geen enkele atleet in de aanloop naar een gedroomd sportief hoogtepunt op te wachten.