Robin van Persie gaat toptalenten Feyenoord coachen

De voormalig topspits en aanvoerder van de Rotterdamse club, die twee jaar geleden zijn carrière beëindigde, gaat samen met Pinas Feyenoord onder 16 coachen. Pinas maakte eind jaren negentig korte tijd deel uit van de eerste selectie van Feyenoord en speelde net als Van Persie in Engeland. Waar Van Persie succesvol was bij Arsenal en Manchester United, stond Pinas (nu 42) onder contract bij Newcastle United.

Van Persie is dit huidige seizoen al actief als assistent-trainer van Feyenoord onder 15, waarvoor hij samen met oud-international Gaston Taument verantwoordelijk is. Ook trainde hij bij de eerste selectie van Dick Advocaat met de aanvallers van de Rotterdamse hoofdmacht.

Shaqueel van Persie, de 14-jarige zoon van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, speelt in Feyenoord onder 15. Die ploeg gaat na de zomer bijna in zijn geheel over naar Feyenoord onder 16. Het team wordt binnen de Feyenoord Academy beschouwd als een uiterst talentvolle lichting. De jonge spelers prijzen zich gelukkig dat ze van iemand als Van Persie training krijgen.