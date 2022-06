Premium Het beste van De Telegraaf

Bloed kruipt waar het niet gaan kan na ’Hollandse’ sportkeuzes Oranje-vedette Singh: ’Kreeg als 14-jarige ballen met 140 kilometer per uur op mij af’

Door Steven Kooijman

Vikramjit Singh aan slag in de Super League-wedstrijd met West-Indië. Ⓒ René Bouwman

AMSTELVEEN - Hij werd geboren in de Indiase staat Punjab, vlak bij Pakistan, maar groeide op in Amstelveen. Vikramjit ’Vikram’ Singh (19) was amper 16 jaar toen hij debuteerde in het Nederlands cricketteam. Drie jaar later is hij de beste slagman van Oranje. Zijn onmiskenbare talent en keiharde Indiase cricketopleiding betalen zich uit.