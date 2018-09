Aangeslagen zeilteam Scallywag geeft op

De ploeg van schipper David Witt, met aan boord onder anderen de Nederlandse zeilster Annemieke Bes, is zwaar aangeslagen door het verlies van John Fisher. Het Britse bemanningslid sloeg vorige week op de Zuidelijke Oceaan overboord en werd niet meer teruggevonden.

Het ongeluk gebeurde op zo'n 2500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn, bij stormachtige wind en hoge golven. Fisher was op dat moment niet aangelijnd, omdat hij naar voren liep om een loswapperend zeil op te ruimen. Precies op dat moment moest de boot gijpen en werd de 47-jarige Brit overboord geslagen door de overzwaaiende giek. Zijn teamgenoten denken dat hij daardoor direct bewusteloos raakte. Ze wierpen twee boeien in het water om de positie te markeren waar Fisher in het water was gevallen. Nadat de Scallywag was gekeerd, bleef een urenlange speurtocht zonder succes.

Het zeiljacht van de Australische schipper Witt moest de zoekactie staken omdat de weersomstandigheden te gevaarlijk werden. Het team zette daarop koers naar Chili. Het aangeslagen zeilteam blijft voorlopig in het Zuid-Amerikaanse land. ,,Mentaal en fysiek was de tocht naar de kust voor iedereen een meedogenloze strijd'', schrijft de equipe uit Hongkong. ,,We bespreken in Chili hoe we verder gaan.''

Eerder haakte Vestas 11th Hour Racing al af in de zevende etappe. Het Amerikaans/Deense team was als tweede om Kaap Hoorn gevaren, achter Brunel, maar in de buurt van de Falklandeilanden brak de mast af.