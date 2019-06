Pirlo daagt dubbelganger voor de rechter

Het gaat om Alessandro Palazzolo, een 48-jarige voormalig goudsmid uit Turijn. De man wordt verdacht van meerdere gevallen van fraude. Daarbij misbruikte hij zijn enorme gelijkenis met de acht jaar jongere Pirlo.

In Brescia, Napels en Turijn lichtte Palazzolo winkeliers op. Hij deed zich voor als Pirlo om gratis kleding en juwelen te bemachtigen, met de toezegging dat hij de items later zou terugbezorgen. Dat gebeurde echter nooit. De echte Pirlo, in 2006 wereldkampioen met Italië, kreeg de rekening gepresenteerd, maar wist van niks.

Pirlo tijdens zijn afscheidsduel. Ⓒ EPA

Palazzolo deinsde erop geen enkele manier voor terug om de identiteit van Pirlo te misbruiken. Via een voormalig dokter van de gracieuze middenvelder probeerde de man zelfs aan medisch advies of ingrepen van experts te komen. Op een gala-avond deed hij zich eens voor als de broer van Pirlo en genoot een VIP-behandeling.

De politie van Turijn kwam de man uiteindelijk op het spoor en zette zijn telefoon onder de tap. Dankzij getuigenverklaringen kon hij worden opgepakt.