Cruijff bespreekt De Jong bij Barça: ’Makkelijk mening te geven over salarisverlaging’

„Daar wordt momenteel niet voor over gesproken”, vertelt hij in gesprek met Sport. „Maar in het voetbal zijn er beslissing die niet alleen bepaald worden door voetbal technische zaken. Zoals bijvoorbeeld de invloed van financial fairplay. Er was een mogelijkheid, alleen nu ligt die tijd achter ons. De realiteit is dat hij nu hier is. Hij is geliefd en vervult een belangrijke rol voor ons.”

Cruijff nam de tijd tijdens deze rustperiode voor de clubs, want ook El Mundo Deportivo sprak de directeur uitgebreid over de gang van zaken en dus ook De Jong. Had hij het met de middenvelder over een salarisverlaging? „Het is een moeilijk onderwerp, omdat het uiteindelijk een persoonlijke beslissing is van elke speler. Het is heel gemakkelijk om een mening te geven als derde partij zijnde, maar wat als jij het onderwerp van gesprek bent...”

Snijden in het salarishuis was wel een grote uitdaging binnen Barcelona. „Grote contracten zijn belastend en een van de dingen die de club heeft gedaan, is het vinden van een evenwicht in de lonen. Dat is een van de grootste verdienste van Barça: proberen de zaken zo in evenwicht te brengen dat er niet zoveel verschillen zijn tussen de een en de ander.”