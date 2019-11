Van Bommel wilde gepasseerde Zoet ’beschermen’

De PSV-trainer gaf zijn doelman, die hij ten faveure van Lars Unnerstal had gepasseerd, voor de wedstrijd opdracht om niet op de bank te gaan zitten.

„Want als we een goal zouden maken en hij zou niet lachen of we zouden een tegengoal krijgen, dan zouden ze zijn hoofd en reactie in beeld brengen. Ik heb hem daartegen willen beschermen en heb gezegd dat hij binnen mocht blijven. Dat hij de tweede helft in de spelersbus is gestapt, snap ik volledig.”

Van Bommel verklaarde dat hij Zoet uit de basis hield, omdat de goalie de laatste tijd ’te veel fouten maakte’.

De doelman moet zich maandag in Zeist melden, maar mocht hij reserve blijven bij PSV, dan is de komende interlandperiode voorlopig misschien wel Zoets laatste bij Oranje. „Die kans is aanwezig”, hield Van Bommel zich op de vlakte over de gevolgen van zijn besluit.