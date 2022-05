Premium Het beste van De Telegraaf

Brabanders na onrustig jaar weer veroordeeld tot Keuken Kampioen Divisie Aangekondigd falen bij NAC Breda

Door Valentijn Driessen

Sem Steijn schakelt met ADO Den Haag het NAC Breda van Dion Malone uit in de play-offs om promotie. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - Bijna per toeval kwam NAC nog in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Na een dubbele 2-1 nederlaag tegen ADO Den Haag is de weg naar het hoogste niveau direct versperd in de eerste ronde.