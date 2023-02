Femke Bol imponeert tijdens start indoorseizoen met officieus wereldrecord

Het was de allereerste wedstrijd van het jaar voor de Nederlandse én Europees beste atlete van 2022. ,,Ik ben erg blij met deze tijd en de komende 400 meter-wedstrijden worden alleen maar eenvoudiger, omdat ze een stuk korter zijn”, aldus Bol na haar race.

,,Een perfecte wedstrijd was dit”, reageerde Bols coach Laurent Meuwly na afloop. ,,Femke liep deze race exact in het tempo dat we afgesproken hadden, dat was 51,5 seconde bij de doorkomst op 400 meter, en ze deed het in 51,41. Ik vond dit echt een hele sterke uitvoering. Indrukwekkend, goede doorkomsttijden en in een uitstekend pasritme.”

Meuwly constateerde dat Bols tijd van 1.05.63 sneller is dan de beste prestatie aller tijden op outdoorbanen. ,,Ze verbreekt hier in Boston de allerbeste indoortijden ooit op deze afstand van sterke Russinnen, die op de 400 meter tijden rond de 50 seconden liepen.”

Meuwly kijkt reikhalzend uit naar de tijden die Bol de komende weken gaat neerzetten op de 400 meter. Op het programma staan starts in Metz, Liévin, Apeldoorn en aansluitend tijdens de Europese Indoorkampioenschappen in Istanbul die vanaf 2 tot en met 5 maart worden gehouden.