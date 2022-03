Strijd om wereldtitel met Femke Kok Jutta Leerdam slaat hard terug op WK Sprint

Jutta Leerdaam is superieur op de 1000 meter Ⓒ ANP/HH

Jutta Leerdam gaat aan de leiding na de eerste dag van de WK sprint in het Noorse Hamar. Leerdam was een klasse apart op de 1000 meter in 1.14,88.