Domper voor Ajax, Neres tot winterstop uitgeschakeld

De Amsterdammers zijn tegen Chelsea voor de Champions League-wedstrijd niet geheel ongeschonden uit de strijd gekomen. Ajax kan voorlopig geen beroep doen op Neres. De Braziliaan kampt met een meniscusblessure. „Erg zonde”, zegt trainer Erik ten Hag over zijn pupil tijdens de persconferentie van vrijdagmiddag. „Zijn grote vorm was aanstaande, dus voor hem en het team is het erg vervelend.” Ajax mist Neres tot aan het eind van het kalenderjaar.

Naast Neres raakte Noussair Mazraoui ook weer in vorm, zo vond de coach. „Ik ben blij dat hij het niveau van vorig seizoen weer kan aantikken”, zegt Ten Hag over zijn rechtsback, die dit seizoen in Sergiño Dest een concurrent erbij heeft gekregen. Toch lijkt het erop dat Mazraoui voorlopig de voorkeur krijgt, misschien wel omdat hij een goede klik heeft met Hakim Ziyech. Dat kan Ten Hag ook niet ontkennen. „Die klik is er, Ziyech versterkt hem wel, maar Nous is niet alleen afhankelijk van Ziyech.”

Het startsein van de voetbalzondag komt vanuit Amsterdam, waar Ajax en FC Utrecht in de Johan Cruiff ArenA om 12.15 aftrappen. „De ploeg maakt een mooie ontwikkeling door”, zeg Ten Hag over zijn oude club. „Ze hebben een goed collectief. Het elftal zit goed in elkaar, is in balans en is goed op elkaar ingespeeld. Ik denk dat dit het beste FC Utrecht is van de afgelopen jaren. Ik ben ook blij met deze tegenstander. Voor ons is dit een grote uitdaging.”

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.