Girorenners in proloog over oudste brug Boedapest

De Kettingbrug van Boedapest. Ⓒ DIJKSTRA BV

De Kettingbrug van Boedapest is opgenomen in het parcours van de openingstijdrit van de Ronde van Italië. De oudste brug van de Hongaarse hoofdstad was eerst niet meegenomen in de 8,6 kilometer lange race tegen de klok omdat er renovatiewerkzaamheden zouden worden uitgevoerd.