Sport Kort: Feyenoord begint return tegen Drita met Jahanbakhsh in de basis

Feyenoord begint return tegen Drita met Jahanbakhsh in de basis

18.57 uur: Alireza Jahanbakhsh maakt donderdag zijn debuut voor Feyenoord in een officiële wedstrijd. De buitenspeler heeft in de thuiswedstrijd tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League een basisplaats. Jahanbakhsh maakte zondag in de oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki (1-2) na rust al zijn officieuze debuut.

Naoufal Bannis was vorige week tijdens de eerste ontmoeting in Kosovo (0-0) nog basisspeler. Bryan Linssen, die toen aan de zijkant speelde, schuift nu door naar de positie van Bannis als centrumspits. Jahanbakhsh is rechtsbuiten, Luis Sinisterra linksbuiten.

Trainer Arne Slot heeft zijn basiselftal verder ongewijzigd gelaten. Als Feyenoord de volgende ronde haalt, is de Zwitserse club FC Lüzern daarin de opponent.

Feyenoord en FC Drita trappen om 20.00 uur af in De Kuip.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi en Malacia; Toornstra, Kökcü en Til; Jahanbakhsh, Linssen en Sinisterra.

Kroatische bond stuurt voorzitter Suker weg

18.28 uur: Davor Suker is niet langer bondsvoorzitter van de Kroatische voetbalbond. De 53-jarige oud-spits van onder meer Real Madrid is donderdag ontslagen. Suker was sinds 2012 bondsvoorzitter. Directeur Marijan Kustic volgt hem op.

De reden voor het ontslag is niet bekendgemaakt. Volgens Kroatische media zou Suker te weinig oog hebben voor de huidige problemen in het Kroatische voetbal, met name de slechte infrastructuur.

Suker won als international van Kroatië brons op het WK van 1998. In de zogenoemde 'troostfinale' tegen Nederland (2-1) scoorde hij één keer. Met zes treffers was Suker topscorer van dat toernooi.

Cambuur schrapt oefenwedstrijd na positieve coronatest

18.19 uur: De oefenwedstrijd tussen SC Cambuur en FC Emmen gaat vrijdag niet door. „Dit heeft alles te maken met de personele problemen aan Cambuur-zijde, veroorzaakt door nog een positieve coronatest en de voorzorgsmaatregelen voor de selectie die daar bij horen”, meldt de club uit Leeuwarden.

Het zit Cambuur in de voorbereiding niet mee. Eerder gingen oefenduels met FC Twente en FC Dordrecht niet door, ook vanwege corona. In die twee gevallen ging het om een coronageval bij de tegenstander.

FC Emmen heeft in Go Ahead Eagles een andere tegenstander gevonden om tegen te oefenen. Dat gebeurt zaterdag.

Colombiaan Hodeg bezorgt Quick Step veertigste zege dit seizoen

18.10 uur: Alvaro Hodeg heeft de openingsetappe in de Ronde van de Ain op zijn naam geschreven. De Colombiaanse wielrenner bezorgde zijn team Deceuninck-Quick Step daarmee de veertigste zege van het seizoen.

Hodeg bleef in de 141 kilometer lange rit van Villars-les-Dombes naar Bourg-en-Bresse de Fransmannen Nacer Bouhanni en Bryan Coquard in de massasprint voor.

Deceuninck-Quick Step doet het met veertig overwinningen nu al net zo goed als in het ingekorte seizoen 2020. De 24-jarige Hodeg heeft in het klassement 4 seconden voorsprong op Bouhanni en 6 op Coquard.

De tweede etappe van de Ronde van de Ain gaat vrijdag van Lagnieu naar Saint-Vulbas, over 136 kilometer. Onderweg wachten vier beklimmingen.

PSV speelt thuiswedstrijd tegen Midtjylland dinsdag

17.01 uur: PSV speelt de thuiswedstrijd tegen de Deense club FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League komende dinsdag om 20.00 uur. De return in Herning is een week later, dinsdag 10 augustus. Dan is de aftrap om 19.45 uur.

In het Philips Stadion zijn, net als in de vorige ronde tegen Galatasaray, 23.500 toeschouwers welkom. Vanwege het coronavirus mag niet meer dan twee derde van het stadion zijn gevuld.

PSV bereikte de derde voorronde door Galatasaray dinsdag in Istanbul met 2-1 te verslaan. Het elftal van trainer Roger Schmidt had de eerste confrontatie al met 5-1 gewonnen. Midtjylland, de nummer 2 van vorig seizoen uit de Deense competitie, schakelde het Schotse Celtic na verlenging uit.

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen PSV en Midtjylland plaatst zich voor de play-offs, dat is de laatste voorronde om het hoofdtoernooi te bereiken. De verliezer gaat verder in de groepsfase van de Europa League.

Carvajal verlengt contract bij Real Madrid tot 2025

17.00 uur: Dani Carvajal speelt ook de komende seizoenen bij Real Madrid. De 29-jarige verdediger verlengde donderdag zijn contract tot de zomer van 2025.

Carvajal speelt sinds 2002 bij Real, eerst in de jeugd en later bij het eerste elftal. In het seizoen 2012-2013 maakte hij een uitstapje naar Bayer Leverkusen, om een jaar later weer terug te keren. Carvajal won met Real vier keer de Champions League en tweemaal de Spaanse titel.

Bernal start voor eerst na Giro-zege in Clásica San Sebastián

15.09 uur: Egan Bernal start voor het eerst na zijn overwinning in de Ronde van Italië weer in een belangrijke wielerkoers. De Colombiaan van Ineos Grenadiers doet in Spanje mee aan de Clásica San Sebastián. Hij verkeert in gezelschap van onder anderen zijn ploeggenoten Adam Yates, Carlos Rodriguez en Daniel Martinez.

Bernal liet de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbijgaan om rust te nemen. De Zuid-Amerikaanse renner kampte met rugklachten en bleek begin juni bovendien het coronavirus te hebben opgelopen.

Peter Sagan weg bij ploeg BORA-hansgrohe

11.38 uur: Peter Sagan (31) vertrekt bij de ploeg BORA-hansgrohe. De drievoudig wereldkampioen is vijf jaar bij de Duitse formatie in dienst geweest. Bora lieten weten dat ook Pascal Ackermann weggaat.

„We hebben samen heel veel bereikt. In moeilijke tijden zijn we op elkaar blijven vertrouwen. Ik voelde me hier geen deel van een team, maar deel van een familie. Daarvoor ben ik iedereen heel dankbaar”, zei Sagan.

„Bij Bora heb ik ongekende successen gevierd en dat was niet alleen mijn verdienste. We hebben het samen gedaan. Maar nu is het tijd voor iets anders. Ik ben toe aan een nieuw hoofdstuk.”

Formule 1 op Monza met ’tifosi’

11.21 uur: De Grand Prix van Italië in de Formule 1 op Monza vindt op 12 september plaats met supporters op de tribune. De autoriteiten hebben toestemming gegeven 50 procent van de capaciteit te gebruiken.

De fans moeten wel volledig zijn gevaccineerd of kunnen aantonen dat ze een besmetting met het coronavirus achter de rug hebben. Is dat niet het geval, dan moeten ze een negatieve test kunnen overleggen.

Deense wielrenner Jonas Vingegaard langer bij Jumbo-Visma

09.20 uur: Jonas Vingegaard blijft ten minste tot het einde van 2024 bij Jumbo-Visma. De 24-jarige Deen is bezig aan zijn derde seizoen bij de Nederlandse formatie.

Vingegaard heeft een sterk seizoen. Hij wist een rit te winnen in de UAE Tour, won twee etappes en het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, eindigde als tweede in de Ronde van het Baskenland en werd eerder deze maand tweede in het klassement van de Tour de France.

De Deen kijkt uit naar het vervolg. „Ik ben blij om mijn contract te verlengen. Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken. Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer te blijven.”