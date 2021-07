Sport Kort: Peter Sagan weg, Jumbo-Visma verlengt met Jonas Vingegaard

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Peter Sagan weg bij ploeg BORA-hansgrohe

11.38 uur: Peter Sagan (31) vertrekt bij de ploeg BORA-hansgrohe. De drievoudig wereldkampioen is vijf jaar bij de Duitse formatie in dienst geweest. Bora lieten weten dat ook Pascal Ackermann weggaat.

„We hebben samen heel veel bereikt. In moeilijke tijden zijn we op elkaar blijven vertrouwen. Ik voelde me hier geen deel van een team, maar deel van een familie. Daarvoor ben ik iedereen heel dankbaar”, zei Sagan.

„Bij Bora heb ik ongekende successen gevierd en dat was niet alleen mijn verdienste. We hebben het samen gedaan. Maar nu is het tijd voor iets anders. Ik ben toe aan een nieuw hoofdstuk.”

Formule 1 op Monza met ’tifosi’

11.21 uur: De Grand Prix van Italië in de Formule 1 op Monza vindt op 12 september plaats met supporters op de tribune. De autoriteiten hebben toestemming gegeven 50 procent van de capaciteit te gebruiken.

De fans moeten wel volledig zijn gevaccineerd of kunnen aantonen dat ze een besmetting met het coronavirus achter de rug hebben. Is dat niet het geval, dan moeten ze een negatieve test kunnen overleggen.

Deense wielrenner Jonas Vingegaard langer bij Jumbo-Visma

09.20 uur: Jonas Vingegaard blijft ten minste tot het einde van 2024 bij Jumbo-Visma. De 24-jarige Deen is bezig aan zijn derde seizoen bij de Nederlandse formatie.

Vingegaard heeft een sterk seizoen. Hij wist een rit te winnen in de UAE Tour, won twee etappes en het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, eindigde als tweede in de Ronde van het Baskenland en werd eerder deze maand tweede in het klassement van de Tour de France.

De Deen kijkt uit naar het vervolg. „Ik ben blij om mijn contract te verlengen. Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken. Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer te blijven.”