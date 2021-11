Ook Arsenal houdt Newcastle van eerste zege af

Bukayo Saka heeft Arsenal op 1-0 geschoten tegen Newcastle United. Ⓒ EPA

LONDEN - Met de nieuwe trainer Eddie Howe op de bank is Newcastle United er niet in geslaagd een of meer punten over te houden aan een bezoek aan Arsenal. De Londenaren versloegen de nummer laatst in de Premier League met 2-0. Newcastle, dat vorige maand Steve Bruce ontsloeg, wacht zodoende ook na dertien duels nog op de eerste overwinning.