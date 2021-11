Scorende Virgil van Dijk geeft Southampton pak rammel

Al na twee minuten schoot de Portugees Diogo Jota van dichtbij raak op aangeven van Andrew Robertson. De kwaliteit van de treffer zat in de steekpass eraan voorafgaand van Sadio Mané, die niet veel later een doelpunt zag worden afgekeurd wegens buitenspel. Na ruim een halfuur verdubbelde Jota met zijn zevende doelpunt van dit seizoen de voorsprong. Ditmaal was het voorbereidende werk van Mohamed Salah. Thiago zorgde met een van richting veranderd schot in de 37e minuut voor de 3-0, waarmee de beslissing feitelijk al gevallen was.

Na de pauze schoot Van Dijk raak uit een hoekschop van Trent Alexander-Arnold. Het was zijn eerste treffer van dit seizoen. Liverpool passeerde Manchester City op de ranglijst en staat voorlopig tweede, op een punt van leider Chelsea. Beide concurrenten komen zondag nog in actie.

Newcastle kan ook bij Arsenal niet winnen

Met de nieuwe trainer Eddie Howe op de bank is Newcastle United er niet in geslaagd een of meer punten over te houden aan een bezoek aan Arsenal. De Londenaren versloegen de nummer laatst in de Premier League met 2-0. Newcastle, dat vorige maand Steve Bruce ontsloeg, wacht zodoende ook na dertien duels nog op de eerste overwinning.

Bukayo Saka heeft Arsenal op 1-0 geschoten tegen Newcastle United. Ⓒ EPA

Het debuut van Howe op de bank moest een week worden uitgesteld na een positieve coronatest. Vrijdag bleek hij negatief en kon hij in Londen plaatsnemen op de bank. Na een ruststand van 0-0 opende Bukayo Saka in de 56e minuut met een geplaatste schuiver de score op aangeven van Nuno Tavares. Tien minuten later zorgde de net ingevallen Gabriel Martinelli met een knappe volley voor de 2-0.

Arsenal staat vijfde in de Premier League met 23 punten uit dertien duels. Koploper Chelsea heeft er 29 en een duel minder gespeeld.

