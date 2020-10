Vuelta: David Gaudu wint zware bergrit, Primoz Roglic behoudt rode leiderstrui

Een kopgroep van acht kreeg in deze zware bergrit de ruimte. Gaudu, Bruno Armirail, Michael Störer, Mark Donovan, Marc Soler, Nelson Oliveira, Niklas Eg en Guillaume Martin mochten wegrijden, maar kregen wel een marge die richting de lange slotklim de Alto de La Farrapona te overzien zou zijn.

Gaudu en Soler bleven tijdens de beklimming van de Farrapona over voorin, waarbij eerstgenoemde de sterkste bleek. De groep der favorieten spaarde zich in de slotfase, waarschijnlijk vanwege de historische klim op de Angliru van zondag.

Renners in staking

De renners in de Ronde van Spanje hielden een kort protest bij de start van de elfde etappe. Chris Froome was de aanvoerder van het muitende peloton, dat op de fiets bleef zitten en weigerde te vertrekken voor de zware bergrit naar de Alto de la Farrapona. Enkel Luis Angel Maté (Cofidis) had de boodschap niet begrepen: hij ging als enige van start, maar hield even verderop halt.

De renners uitten met het protest hun ongenoegen over de gang van zaken aan de finish van de tiende etappe. De organisatie had onverwachts besloten wél tijdsverschillen mee te tellen die in de laatste 3 kilometer tot stand waren gekomen. Zodoende kon ritwinnaar Roglic de rode leiderstrui overnemen van Richard Carapaz dankzij 10 seconden bonificatie en de 3 seconden die hij eerder dan de Ecuadoraan over de finish kwam.

Froome sprak kort met koersdirecteur Javier Guillen, daarna zette het peloton zich toch in gang.

Bekijk hier de rituitslagen, standen in de diverse klassementen en het volledige etappeschema in de Vuelta