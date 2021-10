Vroeg voetbalpensioen Neymar? ’Soms worden dingen uit hun verband getrokken’

„Hij is een oprechte jongen en hij uit zijn gevoelens snel. Zijn mentale kracht, in een leven dat al jarenlang in de schijnwerpers staat, is geweldig. Hij heeft van jongs af aan veel te verduren gehad”, aldus Pochettino.

„Soms worden dingen uit hun verband getrokken. Neymar houdt van voetbal en ik weet zeker dat hij nog jaren zal spelen. Ik twijfel er niet aan.”

Documentaire

In de de documentaire Neymar jr. and the line of kings, die zondag verscheen op de wereldwijde streamingdienst DAZN, vroeg Neymar zich hardop af of hij het leven als profvoetballer na 2022 mentaal nog zou trekken. „Ik denk dat dat mijn laatste WK wordt. Ik weet niet of ik daarna nog de mentale kracht heb om met voetbal bezig te zijn”, zei de Braziliaanse aanvaller.

Pochettino maakte bekend dat hij vrijdag tegen Angers wederom niet kan beschikken over Sergio Ramos. De Spaanse verdediger, overgekomen van Real Madrid, is nog niet in actie gekomen voor de grootmacht uit Parijs.

„Ik twijfel er niet aan dat Ramos zijn beste niveau weer kan bereiken. Sergio’s situatie is niet prettig omdat hij lange tijd niet de mogelijkheid heeft gehad om met zijn teamgenoten te trainen of om te spelen. Hij lijdt, maar hij is sterk en iedereen bij de club helpt hem”, aldus de coach.

PSG - Angers begint vrijdag om 21.00 uur.