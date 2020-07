Video: Blunder Virgil van Dijk leidt nederlaag Liverpool in

De verdediger van Liverpool, al een tijdje landskampioen in Engeland, speelde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied pardoes in de voeten van Alexandre Lacazette. (Misschien was het bedoeld als terugspeelbal op zijn doelman Alisson Becker?) In ieder geval had de spits van Arsenal er geen moeite mee en zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. In de 20e minuut was Liverpool op voorsprong gekomen door een treffer van Sadio Mané.

Flater Alisson

Op slag van rust was er opnieuw geklungel in de defensie van Liverpool. Dit keer ging doelman Alisson in de fout waardoor Reiss Nelson de thuisclub op een 2-1 voorspong kon zetten.

Liverpool kon in de tweede helft de schade niet meer repareren. Mo Salah en Mané lieten grote kansen liggen op de gelijkmaker. Georginio Wijnaldum ging in de 83e minuut naar de kant.

Puntenrecord

De Reds speelden afgelopen zaterdag ook al met 1-1 gelijk tegen Burnley. Door de averij in de laatste twee duels kan Liverpool het puntenrecord in de Premier League niet meer breken of evenaren. De ploeg van Jürgen Klopp heeft nu 93 punten, met nog twee duels te gaan. Manchester City kwam in 2018 op 100 punten uit.

Arsenal is als nummer 9 nog niet uitgeschakeld in de strijd om een Europees ticket. De 'Gunners' kunnen ook via de FA Cup nog deelname afdwingen aan de Europa League. In de halve finales speelt Arsenal zaterdag in Londen tegen Manchester City.