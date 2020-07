Video: Virgil van Dijk blundert opzichtig

De verdediger van Liverpool, al een tijdje landskampioen in Engeland, speelde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied pardoes in de voeten van Alexandre Lacazette. (Misschien was het bedoeld als terugspeelbal op zijn doelman Alisson Becker?) In ieder geval had de spits van Arsenal er geen moeite mee en zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. In de 20e minuut was Liverpool op voorsprong gekomen door een treffer van Sadio Mané.