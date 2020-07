Virgil van Dijk neemt schuld op zich voor nederlaag Liverpool: ’Als een man’

„We gaven de goals weg alsof het cadeautjes waren”, zei de aanvoerder van Liverpool en Oranje. „Tot ik die fout maakte, was er niets aan de hand. Ik neem die schuld op me als een man. En dan weer door.”

Liverpool kwam in het Emirates-stadion na 20 minuten op voorsprong via Sadio Mané. Zo’n 10 minuten later schoof Van Dijk, onder druk gezet door Reiss Nelson, de bal zomaar in de voeten van Alexandre Lacazette, die de stand gelijk trok. Kort voor rust leidde een mislukte uittrap van keeper Alisson Becker de 2-1 van Nelson in. „Als je zulke fouten maakt, kan je niet winnen”, mopperde trainer Jürgen Klopp. „Deze fouten waren te groot.”

Liverpool liet al acht punten liggen in de vijf wedstrijden die het speelde sinds het kampioen werd. De ploeg van trainer Jürgen Klopp kan het puntenrecord van Manchester City in de Premier League (100 punten in het seizoen 2017-2018) nu niet meer overtreffen. Als de ’Reds’ hun resterende wedstrijden tegen Chelsea en Newcastle United winnen, eindigen ze op 99 punten.

„Het is te makkelijk om te zeggen dat we nu sneller foutjes maken omdat we al kampioen zijn. Tot die fout van mij was er niets aan de hand”, zegt Van Dijk. „We speelden goed en ik had het gevoel dat we zouden gaan winnen. Maar goed, fouten maken gebeurt, dat hoort bij voetbal. Het gaat erom hoe je daarop reageert. We hebben nog twee grote wedstrijden te gaan, we willen het seizoen sterk eindigen.”