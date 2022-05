Woede bij Willem II-trainer Hofland: ’Ik begrijp de regels niet meer’

De beslissing van Kamphuis leidde tot discussie, omdat eerder dit seizoen gelijkende situaties wel vaak tot het afkeuren van een goal hebben geleid. Zo werd onlangs in de door PSV gewonnen bekerfinale de 0-2 van Ajacied Noussair Mazraoui afgekeurd, omdat in de aanloop naar de goal ploeggenoot Dusan Tadic aan de zijkant van het veld met zijn hak nipt buitenspel stond.

Bij Willem II verbaasden ze zich over de beslissing van de scheidsrechter. ,,Ik begrijp de regels niet meer. Misschien heb ik een bijscholing nodig”, aldus een cynische trainer Kevin Hofland. ,,Ik vind dat ze ook eens moeten ingrijpen bij de scheidsrechters. Haal ze er eens een weekend vanaf als ze zo’n fout maken. De assistent-scheidsrechter staat niet op te letten en dat kost ons een vroege tegengoal. Het gevoel van ons wordt al na twee minuten bepaald door iemand die staat te slapen. Als mijn zoon op school een fout maakt, krijgt hij dat ook te horen”, aldus Hofland, die door de nederlaag in Eindhoven met Willem II op doelsaldo is gezakt naar de laatste plaats.

Jochem Kamphuis wacht op uitsluitsel van de VAR. Ⓒ Pro Shots

,,Dat doet me niks. Je kunt ook zeggen, dat we qua puntentotaal gedeeld zestiende staan samen met PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. Zo kijk ik er liever naar. We hebben nog thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo en FC Utrecht voor de boeg en een uitwedstrijd tegen SC Cambuur, die nu veilig zijn. We moeten zorgen dat we fris worden en punten gaan pakken.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.