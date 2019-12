Sport Kort: Den Bosch legt Norel (32) vast

Basketbal: Den Bosch legt Norel vast

20.22 uur: Henk Norel (32) begint aan een avontuur in eigen land. De 2,13 meter lange center uit Gorinchem heeft een contract tot het einde van het seizoen 2020-2021 ondertekend bij Heroes Den Bosch. Hij was vanaf 2005 actief voor diverse Spaanse clubs en kwam 79 keer voor Oranje uit. Hij stopte in 2018 als international.

Norel was de afgelopen maanden al regelmatig in Den Bosch te vinden om aan zijn fysieke herstel te werken. „Mijn lichaam voelt goed en ik kan niet wachten om mijn aandeel te leveren aan dit team”, liet hij weten. „Vanaf de tribunes heb ik al erg genoten van de wedstrijden en ik kan dan ook niet wachten samen met de mannen op het veld te staan.”

Voetbal: Ploeggenoot uit Panama voor Vlap en Luckassen

19.28 uur: Derrick Luckassen, Philippe Sandler en Michel Vlap krijgen bij Anderlecht een Panamese international als ploeggenoot. Het is Amir Murillo, een 23-jarige rechtsback die bij de sukkelende Belgische club een contract tot medio 2023 heeft ondertekend. De 36-voudige international is afkomstig van New York Red Bulls en is vanaf januari speelgerechtigd in België.

Murillo is de eerste wintertransfer voor Anderlecht, dat na een povere eerste seizoenshelft op zoek moet naar versterking. De 34-voudig landskampioen staat momenteel op de blamerende elfde plaats.

12.51 uur: Hockeyster Frédérique Matla maakt kans op twee persoonlijke prijzen. De internationale hockeyfederatie FIH heeft de 22-jarige international van Oranje niet alleen genomineerd in de categorie grootste talent van het jaar, maar ook voor de prijs voor de beste hockeyster van 2019.

Eva de Goede, de winnares van vorig jaar, behoort eveneens tot de kandidaten. Matla en De Goede veroverden dit jaar met Oranje de Europese titel.

De nominatie van Matla is opvallend, omdat de aanvalster van Den Bosch in september nog uit de trainingsgroep van Oranje werd gezet door bondscoach Alyson Annan. „We hebben Frédérique in een persoonlijk gesprek toegelicht dat wij haar de ruimte willen geven om de komende periode te werken aan een aantal punten die ze van ons heeft meegekregen”, zei Annan toen. Matla maakte in 2019 al meer dan vijftig doelpunten. In de hoofdklasse staat de teller dit seizoen op achttien goals in dertien duels.

Wielrennen: Nieuwe rol voor Bak bij NTT Pro Cycling

11.59 uur: Lars Bak hangt zijn fiets aan de wilgen, maar blijft actief in het wielrennen. Hij zal de rol van ploegleider op zich nemen.

NTT Pro Cycling (voorheen Team Dimension Data) legt het vertrouwen in de 39-jarige Deense ex-wielrenner door hem te benoemen tot Assistent Sports Director. „Ik ben blij hoe alles is gelopen en ben klaar voor deze nieuwe uitdaging. Ik moet nu zelf in mijn hoofd de omslag maken van coureur naar ploegleider”, aldus Bak in een door zijn ploeg verstuurd persbericht.

„Het is een grote verandering en alles zal nieuw zijn voor mij”, zegt Bak, die blij is met de ervaring die de NTT Pro Cycling in huis heeft. „Ik ben eigenlijk weer stagiair. Ik heb als renner veel ervaring, maar als ploegleider heb ik nog genoeg te leren.”

Voetbal: Lagerbäck ook bij mislopen EK bondscoach Noorwegen

11.38 uur: Lars Lagerbäck blijft bondscoach van Noorwegen, ook als de Noorse voetballers zich niet weten te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het contract van de 71-jarige Lagerbäck is verlengd tot het WK van 2022 in Qatar.

De Zweed heeft het Noorse elftal sinds begin 2017 onder zijn hoede. Lagerbäck was daarvoor bondscoach van Zweden, Nigeria en IJsland, waarmee hij zich wist te plaatsen voor het EK 2016. Op de Europese eindronde haalden de debuterende IJslanders zelfs de kwartfinales.

Onder leiding van Lagerbäck slaagde Noorwegen er niet in het WK 2018 te halen. In de kwalificatiereeks voor het EK 2020 eindigden de Noren als derde in de poule, achter Spanje en Zweden. Via de play-offs kan Noorwegen zich in maart alsnog plaatsen. De ploeg van Lagerbäck, met daarin onder anderen de AZ-spelers Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø, moet dan in de halve finale afrekenen met Servië en vervolgens ook de winnaar van Schotland - Israël verslaan. Met Lagerbäck als bondscoach steeg Noorwegen op de wereldranglijst van de 81e naar de 44e plaats.

Zeilen: Bekkering en Duetz naar plek twee WK

08.50 uur: De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben hun opmars bij het WK in de 49erFX-klasse doorgezet. De regerend wereld- en Europees kampioenen klommen op de derde wedstrijddag voor de kust van Auckland naar de tweede plaats in het klassement. Bekkering en Duetz staan nu nog 11 punten achter op het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze.

„We hebben drie mooie wedstrijden gevaren”, zei Bekkering. Het Nederlandse duo, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, eindigde in de eerste race als tweede achter landgenotes Odile van Aanholt en Cecile Janmaat, die zo hun eerste WK-zege boekten in deze klasse. Bekkering en Duetz wonnen de tweede race van de dag en werden zesde in race drie.

Van Aanholt en Janmaat kwamen na hun zege als achttiende en veertiende over de finish. Ze staan nog steeds op plek zes in het klassement.

Basketbal: Raptors opnieuw onderuit in eigen huis

07.30 uur: De basketballers van Toronto Raptors hebben hun tweede nederlaag op rij voor eigen publiek moeten incasseren. De kampioen van de NBA legde het af tegen Houston Rockets, dat op Canadese bodem met 119-109 won. De Raptors hadden twee dagen eerder tegen Miami Heat hun eerste thuisnederlaag van dit seizoen geleden (110-121).

Bij Houston Rockets tekende Russell Westbrook voor een zogeheten triple-double: 19 punten, 13 rebounds en 11 assists. Ben McLemore was de topschutter met 28 punten, James Harden gooide 23 punten bij elkaar. De vedette van de Rockets moest aan het einde van het derde kwart even van het veld, nadat hij op zijn hoofd was geraakt door Serge Ibaka. Harden oogde aangeslagen en ging naar de kleedkamer, maar keerde in het vierde kwart terug op het veld.

Met veertien zeges tegenover zeven nederlagen staan de Rockets op de vijfde plek in het westen. De Raptors nemen met 15-6 de vierde plek in de oostelijke divisie in.