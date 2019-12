Sport Kort: Goed nieuws voor handbalsters op WK

08.55 uur: De Nederlandse handbalsters weten nu al dat ze zeker één overwinning meenemen naar de hoofdronde van het WK in Japan. Servië versloeg Slovenië in de groep van Oranje met 29-27 en plaatste zich zo ook voor de volgende ronde. Oranje, dat later op vrijdag tegen het eveneens al gekwalificeerde Noorwegen speelt, versloeg de Servische vrouwen een dag eerder met 36-23 en neemt die 2 punten mee in het vervolg van het toernooi.

Voor Slovenië zit het WK erop. Het Oost-Europese land begon het toernooi in Japan vorige week met een verrassende zege op de Nederlandse handbalsters: 32-26. Als de Sloveense vrouwen hun laatste wedstrijd in groep A hadden gewonnen van Servië, zou dat nadelig zijn geweest voor Oranje. Halverwege het duel in Kumamoto stond Slovenië nog met 16-12 voor.

Zeilen: Bekkering en Duetz naar plek twee WK

08.50 uur: De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben hun opmars bij het WK in de 49erFX-klasse doorgezet. De regerend wereld- en Europees kampioenen klommen op de derde wedstrijddag voor de kust van Auckland naar de tweede plaats in het klassement. Bekkering en Duetz staan nu nog 11 punten achter op het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze.

„We hebben drie mooie wedstrijden gevaren”, zei Bekkering. Het Nederlandse duo, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, eindigde in de eerste race als tweede achter landgenotes Odile van Aanholt en Cecile Janmaat, die zo hun eerste WK-zege boekten in deze klasse. Bekkering en Duetz wonnen de tweede race van de dag en werden zesde in race drie.

Van Aanholt en Janmaat kwamen na hun zege als achttiende en veertiende over de finish. Ze staan nog steeds op plek zes in het klassement.

Kyle Lowry (r) van Toronto Raptors probeert langs Clint Capela te dribbelen. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Raptors opnieuw onderuit in eigen huis

07.30 uur: De basketballers van Toronto Raptors hebben hun tweede nederlaag op rij voor eigen publiek moeten incasseren. De kampioen van de NBA legde het af tegen Houston Rockets, dat op Canadese bodem met 119-109 won. De Raptors hadden twee dagen eerder tegen Miami Heat hun eerste thuisnederlaag van dit seizoen geleden (110-121).

Bij Houston Rockets tekende Russell Westbrook voor een zogeheten triple-double: 19 punten, 13 rebounds en 11 assists. Ben McLemore was de topschutter met 28 punten, James Harden gooide 23 punten bij elkaar. De vedette van de Rockets moest aan het einde van het derde kwart even van het veld, nadat hij op zijn hoofd was geraakt door Serge Ibaka. Harden oogde aangeslagen en ging naar de kleedkamer, maar keerde in het vierde kwart terug op het veld.

Met veertien zeges tegenover zeven nederlagen staan de Rockets op de vijfde plek in het westen. De Raptors nemen met 15-6 de vierde plek in de oostelijke divisie in.