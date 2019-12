Maduro wijst Ajax op gevaar én achilleshiel van Valencia

Ajax bereidt zich voor op de cruciale Champions League-wedstrijd van vanavond tegen Valencia. Een punt volstaat om de knock-outfase te bereiken. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Hedwiges Maduro gaat ervan uit dat Ajax vanavond tegen Valencia de knock-outfase van de Champions League bereikt. „Maar makkelijk wordt het niet”, waarschuwt de analist van FOX Sports die voor beide clubs uitkwam. „De eerdere 0-3 in Spanje was geflatteerd, Valencia is nu een stuk sterker dan in oktober en – met de snelheid van het koningskoppel Kevin Gameiro en Rodrigo Moreno voorin – dodelijk in de omschakeling. Ajax zal echt een heel hoog niveau moeten aantikken.”