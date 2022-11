Bondscoach geeft Bale golfverbod tijdens WK

Bale, die tegenwoordig uitkomt voor Los Angeles FC, maakte de laatste jaren van zijn periode bij Real Madrid vooral naam als golfliefhebber. De aanvaller toonde na de kwalificatie van Wales voor het EK 2020 zelfs een ludiek spandoek met de woorden „Wales, golf, Madrid. In die volgorde.”

Page heeft zijn ster alvast duidelijk gemaakt dat hij een rondje golf tijdens het WK kan vergeten. „Er zal niet worden gegolft”, zei de bondscoach lachend op de vraag naar Bale’s favoriete hobby. „We zijn daar om te werken.”

„In het verleden kon ik tegen spelers als Gareth, Kieffer Moore of Aaron Ramsey zeggen dat er bijvoorbeeld geen meetings waren en dat ze negen holes konden gaan spelen als ze dat wilden. Maar dan had je een week voor een paar wedstrijden. In Qatar heb je niet genoeg tijd. Elke vier dagen is er een wedstrijd. Het is meedogenloos”, aldus Page.

Wales speelt op 21 november tegen de Verenigde Staten, waarna vier dagen later de wedstrijd tegen Iran volgt. De ploeg van Page sluit op 29 november de groepsfase af tegen Engeland.