Feest op Ibiza na stuntzege op Celta de Vigo

De club van het party-eiland, uitkomend op het derde niveau, schakelde in de tweede ronde met Celta een club uit de hoogste klasse uit. Het duel eindigde in een 5-2-overwinning voor de thuisploeg.

Vorig jaar ontving Ibiza in de derde ronde FC Barcelona. Dat duel eindigde na een 1-0-voorsprong voor de thuisclub in een 2-1-zege voor de gasten, die Antoine Griezmann pas in de extra tijd de winnende treffer zagen maken.

Tegen Celta leidde Ibiza bij rust al met 3-0 door doelpunten van Sergio Castel (2) en Javier Perez Mateo. Manu Molina maakte er na de pauze uit een strafschop 4-0 van. Nadat Celta in de slotfase twee keer had gescoord zorgde Angel Rodado voor een feestelijk slot: 5-2.

Blamage Getafe

Ook Getafe, net als Celta uitkomend in La Liga, blameerde zich. Derdeklasser Córdoba CF schakelde de ploeg, die vorig seizoen te sterk was voor Ajax in de Europa League, uit: 1-0.