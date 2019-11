Het lachen is Leonid Slutsky vergaan

Vitesse-trainer Leonid Slutsky weet dat het de hoogste tijd is voor een resultaat. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Al bijna een maand is het oorverdovend stil op het Instagram-account van Leonid Slutsky. De Vitesse-trainer begon in augustus enthousiast met het posten van een kiekje van zichzelf bij het concert van Pink, een selfie met een giraffe en plaatjes met de uitslag na elke gewonnen wedstrijd, maar dat is abrupt opgehouden sinds zijn ploeg is gaan verliezen. De vrolijk dansende en grappende Slutsky is voor even verdreven door een man die zichtbaar lijdt onder de slechtste reeks die hij ooit als professioneel trainer heeft neergezet.