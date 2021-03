EK-fiasco op de loer voor Jong Oranje

Brian Brobbey en Ferdi Kadioglu zijn teleurgesteld na de 1-1 tegen Jong Duitsland. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Met de UEFA-reglementen in de hand, blijkt dat een kwartfinaleplek voor Jong Oranje heel ver weg is na het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. Het toernooireglement van de UEFA wijst uit dat wanneer meerdere landen met een gelijk aantal punten eindigen, eerst naar het onderlinge doelsaldo wordt gekeken. En dat is slecht nieuws voor de ploeg van Erwin van de Looi, die kort na de domper tegen de Duitsers ook niet van deze regels op de hoogte leek te zijn.