Optreden Zweed Patrik Walemark smaakt naar meer bij Feyenoord

Walemark mocht Jahanbakhsh vervangen, maar tien minuten later ging ook spits Bryan Linssen nog naar de kant en toen pakte hij de rol van centrumspits. Zowel vanaf de flank als in de punt van de aanval was hij formidabel. Solerend door het strafschopgebied met fraaie schijnbewegingen en doelgerichtheid.

Pascal Bosschaart, oud-Feyenoorder en coach bij Cambuur naast hoofdtrainer Henk de Jong (die het door gezondheidsredenen rustig aan moet doen), stelde na afloop vast dat Feyenoord in de laatste fase ’nog wel vijf doelpunten had kunnen maken’. De Rotterdammer hoopte met zijn ploeg te stunten in De Kuip toen Tom Boere al vroeg de Friezen op voorsprong zette. Maar Bosschaart was realistisch genoeg om te beseffen dat er geen kans was op een stunt in De Kuip.

Sterkere bank

Arne Slot zag vanuit de dug-out ook dat de score nog wel wat hoger had kunnen uitvallen. En ook hij genoot van Walemark. „Hij had een paar mooie acties, één schitterende move had hij zelfs.” Toch wil Slot de roep om een basisplaats snel temperen. „Ik zie afgelopen week in een oefenwedstrijd (tegen Anderlecht) dat hij nog niet zo ver is om 90 minuten alles te geven. Logisch ook als je na het seizoen in Zweden een tijd vrij bent geweest. Het is lastig om wedstrijdhardheid mee te pakken.”

Het belangrijkste is dat Feyenoord een steeds sterkere bank krijgt. Na rust had Slot de luxe om behalve Walemark ook routinier Jens Toornsta, Jorrit Hendrix en de Amerikaan Cole Bassett in te laten vallen. En iedereen moet knokken om zijn concurrent uit de basis te verdringen.

Luid toegezongen

Jahanbakhsh onderstreepte toch weer zijn waarde met zijn prachtgoal en werd luid toegezongen toen hij naar de kant moest. Slot vond het zelfs een beetje ’ongelukkig’ dat een prima pass van de Iraniër niet tot een doelpunt van Linssen leidde. „Anders heeft hij ook nog een assist op zijn naam. Het is een kwaliteit van hem dat hij het blijft proberen en forceren als het moeilijk gaat. Maar geloof me, Alireza heeft altijd wel rendement. Voor hem en het team vind ik fijn dat hij die bal binnenramt”, zegt Slot.

Jahanbakhsh produceerde met zijn linkervoet een ’beauty’, nadat Sinisterra voor rust al zo’n goal had gemaakt. Op de vraag wat hij zelf de mooiste vond, aarzelde Slot even. „Het waren allebei prachtgoals. Maar ik kies dan voor de eerste, die van Sinisterra, omdat daar ook nog een mooie aanname aan vooraf ging.