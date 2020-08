Nieuwe kans op hoofdprijs voor Peter Bosz: ’Dat is me bijgebleven van Ajax’

Peter Bosz Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Drie jaar geleden verloor Peter Bosz met Ajax nipt de finale van de Europa League. De komende twee weken krijgt hij met Bayer Leverkusen een nieuwe kans op winst in het toernooi, dat door de coronacrisis een totaal nieuwe vorm heeft gekregen. „Van dat toernooi met Ajax is me vooral bijgebleven, dat je je altijd moet focussen op de eerstvolgende wedstrijd en dat je heel ver kunt komen als je dat volhoudt”, aldus Bosz.