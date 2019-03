Ricciardo kijkt uit naar 'rustig weekeinde'

"Ik vind Bahrein na alle drukte in Melbourne altijd een heel fijne raceweek", aldus de Red Bull Racing-coureur, die in Australië vierde werd. "Bahrein is fantastisch. Het is er warm, de paddock is van alle gemakken voorzien en het hotel is geweldig."

Toch rekent Ricciardo op de baan op genoeg uitdagingen. "Het is behoorlijk tricky, aangezien de vrije trainingen overdag zijn, terwijl de kwalificatie en de race 's avonds worden verreden. Het asfalt koelt dan af en dus moet je heel flexibel zijn wat de set-up betreft."

"Normaal gesproken wil je de auto niet meer aanraken als je tijdens de trainingen snelle rondjes rijdt, maar in Bahrein moet je vanwege de wisselde omstandigheden dat wel. In het verleden heb ik in Bahrein altijd prima gepresteerd, laten we hopen dat ik die lijn kan doortrekken."

Max Verstappen belandde vorig jaar in Bahrein in de grindbak met remproblemen. Ⓒ ANP