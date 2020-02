Ziyech over Chelsea: ’Dit was de kans die ik voor ogen had’

„Eindelijk”, zegt de Marokkaan op de website van Ajax. „Dit is de kans die ik voor ogen had. Chelsea is een mooie, grote club, die onder de nieuwe trainer aanvallend voetbal speelt met veel ruimte voor jonge talenten. Ik denk dat ik daar goed pas.”

Contact met Lampard

Ziyech vertelt veel contact gehad te hebben met coach Frank Lampard. „Eerst vooral telefonisch. Over de manier van werken en van spelen, over mijzelf en over de wedstrijden die we met Ajax tegen Chelsea hebben gespeeld. Nu hebben we vooral veel contact via de app. Frank Lampard is een hele grote speler geweest, een middenvelder, dus daar kan ik veel van opsteken. Na mijn gesprekken werd hem werd voor mij snel duidelijk dat ik die kant op wilde.”

De linkspoot beaamt dat er ook is gesproken over een winterse overgang naar Stamford Bridge. „Maar dat ging niet door, dus toen was het voor mij zaak om het zo snel mogelijk voor de zomer rond te krijgen. Ik ben blij dat dat gelukt is en dat het op tijd naar buiten kon. Van de club weet ik nog niet heel erg veel. Wat me wel aansprak, was dat de supporters achter het elftal bleven staan toen wij daar met 4-1 voor stonden”, refereert Ziyech aan de memorabele 4-4 in de Champions League van afgelopen najaar.

Magie

Ziyech is nu dus bezig aan zijn laatste maanden in Amsterdam, maar over een ’afscheidstournee’ wil de 26-jarige middenvelder niet praten. „Daar hou ik me niet zo mee bezig. Er zijn nog een aantal prijzen te winnen, en daar richt ik me op. Niet dat een aantal dingen voor mij ’de laatste keer’ zijn. Ik merk wel dat heel veel mensen het me gunnen. Naar Marc Overmars toe ben ik ook altijd heel open en duidelijk geweest, en hij ook naar mij. Maar voor dat ik wegga, kunnen de supporters nog wat magie van mij verwachten.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie