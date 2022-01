Premium Het beste van De Telegraaf

Onbezonnen trainingskamp in omicrontijdperk smetje op glanzend blazoen Analyse: Thomas Letsch levert opnieuw vakwerk met Vitesse

De Vitesse-spelers vieren een treffer. De Arnhemmers presteren tot dusver opnieuw uitstekend. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Een historische overwintering in Europa, door in de KNVB-beker én een vierde plaats bij de winterstop. Vitesse presteerde op alle fronten uitstekend gedurende de eerste seizoenshelft. Na een korte vakantie kon trainer Thomas Letsch uitgerust en monter met zijn ploeg naar Portugal reizen om zich in het zonnetje voor te bereiden op het vervolg van het seizoen. Maar uitgerekend in de Algarve trokken zich donkere wolken samen boven de Arnhemmers. Vitesse keerde met een ingehuurde charter halsoverkop terug na positieve coronatesten en drie spelers zitten nog altijd vast in Portugal.