’Ommekeer in F1-seizoen, Max Verstappen heeft nu echt de overhand’

Na een strategisch kunstje in Frankrijk boekte Max Verstappen een week later in Oostenrijk een extreem dominante zege. Voormalig coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren zien dat de WK-leider en zijn team Red Bull Racing steeds meer afstand nemen. Tegelijkertijd neemt de paniek bij Mercedes toe. Alles over de titelstrijd in een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Ook de prestaties van Fernando Alonso en Ferrari komen dit keer aan bod.