Philipp Max bereidt zich in -110 graden Celsius voor op duels met Antony

Philipp Max (l.) en zijn ploeggenoot Olivier Boscagli wachten af wat de doelpoging van Antony oplevert tijdens het bekerduel Ajax-PSV van afgelopen seizoen. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Philipp Max fungeert zondag in de ArenA als de directe tegenstander van Antony, de man in vorm bij Ajax. De 28-jarige linksback van PSV blijft er ijskoud onder. Tijdens zijn jarenlange verblijf in de Bundesliga heeft hij tegenover tal van spelers van wereldklasse gestaan. Arjen Robben en Jadon Sancho, om er maar eens twee te noemen.