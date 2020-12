NBA-ster verliest zeven familieleden aan corona

De 25-jarige basketballer van Minnesota Timberwolves heeft naar eigen zeggen zeven familieleden verloren aan corona. Zijn moeder Jacqueline Cruz overleed in april aan Covid-19, maar bij dat leed bleef het niet voor Towns. „Sindsdien gaat het niet goed met mij”, laat hij weten. Onlangs stierf een oom van de basketballer.

„Ik heb heel wat doodskisten gezien de afgelopen maanden”, zei Towns in een conference-call met Amerikaanse journalisten. „Ik heb heel wat mensen in mijn familie, aan de kant van mijn moeder, die Covid-19 hebben gehad. Veel van hen zijn nog op zoek naar antwoorden om weer gezond te worden. Het is voor mij een grote verantwoordelijkheid om mijn familieleden goed geïnformeerd te houden om ze in leven te houden.”

De Verenigde Staten worden al maanden keihard getroffen door de coronapandemie. In totaal zijn er al 13,3 miljoen bevestigde besmette gevallen en zijn er 267.000 doden te betreuren, ongeveer 20 procent van het totaal aantal coronadoden wereldwijd.