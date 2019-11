Verstappen verlengt verblijf in Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen is na komend weekeinde officieel dan ten einde, de meeste coureurs moeten ook nog hun opwachting maken tijdens de testdagen op het Yas Marina Circuit. Verstappen stapt dinsdag in de auto. Zijn teamgenoot Alexander Albon is een dag later aan de beurt.

Verstappen won de laatste race in Brazilië en voelt dat hij op dit moment een uitstekende auto heeft. „Of ik meer dan ooit geloof dat dit een wereldtitel-waardige auto is? Ja”, antwoordde de Limburger op de persconferentie. „De laatste paar races zaten de drie topteams heel dicht bij elkaar. Ik hoop dat het hier in Abu Dhabi hetzelfde is.”

De winnaar van die Grand Prix’s in 2019 werd vorig jaar derde tijdens de laatste race van het seizoen. Kwalificeren op de eerste of tweede startrij lukte nog. „Maar het ziet er bij ons nu goed uit in z’n algemeenheid, ook met het oog op volgend jaar. We hebben dit seizoen heel veel geleerd.”