Racing Point-coureur Pérez: ’Benaderd door ander team’

Allereerst is er het lopende protest van Renault tegen het concurrerende team, dat zou rijden met een kopie van de Mercedes van vorig jaar. Coureurs Lance Stroll en Sergio Pérez zeiden op de Hungaroring logischerwijs ’100 procent overtuigd te zijn’ van het feit dat hun werkgever een legale auto de baan heeft opgestuurd.

Vettel

Het duo liet niet het achterste van hun tong zien bij vragen over een mogelijke komst van Sebastian Vettel, volgend seizoen. Dat zou Pérez vermoedelijk zijn plek kosten, ondanks een doorlopend contract. Stroll is immers de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll.

„De tijd zal het zeggen, maar zover ik weet heb ik een doorlopend contract”, zei Pérez meerdere keren. „Ik ken de geruchten en in de Formule 1 weet je het nooit. Er is een ander team dat contact heeft opgenomen in de paddock. Op dit moment zijn het slechts geruchten.”

Het team waar Pérez op doelt, is vermoedelijk het team van Haas.