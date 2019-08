Schippers loopt vierde tijd op 200 meter

De 27-jarige Utrechtse kwam in 22,81 seconden over de streep, op ruime achterstand van Shaunae Miller-Uibo. De atlete uit de Bahama’s won in 22,24.

Miller-Uibo bleef de Britse Dina Asher-Smith en Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica voor. De atlete uit de Bahama’s plaatste op het rechte stuk haar versnelling en ging Asher-Smith (22,36) voorbij. Fraser-Pryce finishte na 22,50.