Schitterende ontvangst Ralf Seuntjens in Japan

Seuntjens moest een jaar geleden halsoverkop zijn club verlaten, nadat bij de 34-jarige Nederlander een tumor was gevonden. Later bleek dat Seuntjens was getroffen door kanker. Hiervoor moest hij een aantal chemokuren ondergaan. Inmiddels is Seuntjens genezen verklaard.

Seuntjens trainde mee met Sparta, maar nu is hij dus teruggekeerd bij Imabari, waar hij een ovationeel applaus van een aantal minuten ontving van zijn ploeggenoten. ,,Wat een welkom hier in Japan- Imabari. Ik voel me gewaardeerd en thuis door de lieve mensen. Nu tijd om mijn lichaam klaar te maken om iedereen die FC Imabar en de mensen hier een warm hart toedraagt te helpen dit seizoen. Bedankt allemaal”, schrijft Seuntjens bij een post op Instagram.