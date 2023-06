Carlos Alcaraz dankzij eerste grastitel ooit weer nummer 1 van de wereld

Alcaraz verloor in de laatste game de eerste twee punten, maar hij herstelde zich en won de laatste vier. Hij had in de finale aan twee breaks voldoende en werkte de twee breakpoints die hij tegen kreeg weg.

Door de titel in Londen is Alcaraz vanaf maandag weer de nummer 1 van de wereld. Hij lost Novak Djokovic, die eerder deze maand Roland Garros wist te winnen, weer af. Doordat Alcaraz de mondiale ranglijst per maandag weer aanvoert, wordt hij ook als eerste geplaatst op Wimbledon. Dat toernooi begint over ruim een week.

Alcaraz begon de week op Queen's met een zwaarbevochten zege op de Franse lucky loser Arthur Rinderknech, maar verloor in zijn daaropvolgende vier wedstrijden geen set meer.

Voor Alcaraz was het al de elfde titel. Dit jaar was hij voor de vijfde keer de beste, net zo vaak als vorig seizoen.

Bublik bekroont topweek met titel in Halle

Aleksandr Bublik heeft een topweek in het Duitse Halle bekroond met de titel. De nummer 48 van de wereld was in de finale van het grastoernooi in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Rus Andrey Rublev, die bij de laatste acht Tallon Griekspoor had uitgeschakeld: 6-3 3-6 6-3.

Bublik besloot het duel met een ace op zijn tweede service. De Kazach sloeg in de slechts 1 uur en 33 minuten durende driesetter 21 aces.

De 26-jarige Bublik versloeg op weg naar de eindzege liefst vier geplaatste spelers. In de halve eindstrijd was hij de Duitser Alexander Zverev de baas en een ronde eerder zag hij Jannik Sinner uit Italië opgeven.

Voor Bublik is het pas de tweede titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar won hij het indoortoernooi van Montpellier.

Bublik is de opvolger van Hubert Hurkacz, die in de tweede ronde verloor van Griekspoor.

Sels in eerste ronde Wimbledon-kwalificatie tegen Seyboth Wild

Jelle Sels neemt het in de eerste ronde van de kwalificaties van Wimbledon op tegen de Braziliaan Thiago Seyboth Wild. De Zuid-Amerikaan, de mondiale nummer 130, baarde op Roland Garros opzien door in de openingsronde de Rus Daniil Medvedev uit te schakelen.

Bij de mannen doen er drie Nederlanders mee aan de voorronden. Jesper de Jong treft de Taiwanees Hsu Yu-hsiou en Gijs Brouwer neemt het op tegen de Britse wildcardspeler Luca Pow.

De kwalificaties beginnen maandag. Een week later start het hoofdtoernooi. De loting van de voorronden voor vrouwen is maandag.

Kvitova en Ostapenko

Petra Kvitova heeft het grastoernooi van Berlijn op haar naam geschreven. In Birmingham ging de titel naar de Letse Jelena Ostapenko.

Kvitova (33) versloeg de Kroatische Donna Vekic met 6-2 7-6 (6). In de tweede set maakte de winnares een 5-3-achterstand ongedaan. Ook in de tiebreak had Vekic lange tijd de leiding. Voor Kvitova was het al haar zesde titel op gras. In 2011 en 2014 was ze de beste op Wimbledon.

Ostapenko (26) veroverde in Birmingham de titel ten koste van Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Het werd 7-6 (8) 6-4. Voor de als tweede geplaatste Ostapenko was het de eerste titel van het jaar.

Krejcikova en Ostapenko, respectievelijk de nummers 12 en 17 van de wereld, wonnen beiden één keer een grandslamtoernooi. Krejcikova won Roland Garros in 2021, Ostapenko was vier jaar eerder de beste op hetzelfde toernooi.