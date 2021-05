Max Verstappen na tweede training: ’We lijken redelijk competitief’

De snelste tijd die Verstappen neerzette, 1.18,785, reed hij op de tragere medium-band. Dat was iets meer dan zes tienden langzamer dan de snelste tijd van Lewis Hamilton. Verstappen was tijdens een snelle run op het zachtste rubber wel aardig onderweg – na twee sectoren een achterstand van een tiende op Hamilton – maar brak dat rondje af na een momentje in bocht 10.

Ook in de zogeheten longruns, met het oog op de race van zondag, leek Mercedes een streepje voor te hebben op Red Bull. Met name op het rechte stuk was duidelijk dat de wereldkampioen van de afgelopen jaren veel tijd won.

Verstappen was toch redelijk content na de eerste dag. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde het voor zijn team ’de beste vrijdag van dit seizoen’. Verstappen: „Ik denk dat we over het algemeen een goede dag hadden. De auto ziet er redelijk competitief uit. Voor morgen moeten we nog iets zien te verbeteren, maar niets schokkends. Hoe competitief we daadwerkelijk zijn morgen, is altijd een vraagteken. We moeten zorgen dat we er dan bij zitten.”

Achter Hamilton eindigde teamgenoot Valtteri Bottas in de tweede training als tweede, op ruim een tiende achterstand van de Brit. Charles Leclerc zette kort daarachter de derde tijd op de borden. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed op de zachtste band slechts de tiende tijd.

