Haas moet blunders direct rechtzetten

"Een goed resultaat gaat ons helpen om Melbourne te vergeten", aldus Romain Grosjean, die net als zijn teamgenoot Kevin Magnussen in kansrijke positie uitviel nadat een wiel bij een pitstop niet goed was vastgezet.

"Laten we net als in Australië hard werken, focussen en kijken waar het ons uiteindelijk brengt. Hopelijk kunnen we net als twee weken geleden weer verrassen."

Magnussen is iets minder optimistisch gestemd. "Ik neem niets meer voor lief. We hebben een goede auto, maar ik ben voorzichtig. Laten we alles van race tot race blijven bekijken. Het zou goed zijn als we in Bahrein scoren, na die vreselijke teleurstelling in Australië. We moeten nu ook echt punten gaan pakken, aangezien we door onze uitvalbeurten in Melbourne op een achterstand zijn komen te staan."

Teambaas Günther Steiner is het met zijn Deense coureur eens. "Als we het in Bahrein goed doen, zullen we Melbourne vergeten. Als dat niet lukt, blijft het door ons hoofd spoken tot we wel een goed resultaat neerzetten."