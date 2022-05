Sport Kort: Basketballer Butler houdt Miami Heat in de race voor NBA-finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon uitgeschakeld in Ostrava

11.11 uur: De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op het Elite 16-toernooi in Ostrava blijven steken in de kwartfinales. Stam en Schoon, die de wereldranglijst aanvoeren, moesten het afleggen tegen het Zwitserse duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Depré: 17-21 28-30. Ze gaven in de tweede set een flinke voorsprong uit handen.

Stam (23) en Schoon (20) hadden alle groepswedstrijden op het Tsjechische zand overtuigend gewonnen. Het jonge Nederlandse koppel, dat vorig jaar debuteerde op de Olympische Spelen van Tokio, is bezig aan een sterk seizoen. Ze stonden al drie keer in een finale en wonnen in maart het Elite 16-toernooi in de Mexicaanse stad Rosarito.

In het mannentoernooi in Ostrava spelen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zaterdagmiddag in de kwartfinales tegen het Braziliaanse duo Alison/Guto.

Basketballer Butler houdt Miami Heat in de race voor NBA-finale

08.35 uur: Basketballer Jimmy Butler heeft Miami Heat weer naast Boston Celtics gebracht in de finale van het oosten in de NBA. Butler maakte maar liefst 47 punten en dwong daarmee in de play-offs een beslissende, zevende wedstrijd af voor de Heat in de best-of-sevenserie. Zondagavond valt de beslissing in Miami.

Miami Heat had in de serie twee keer een voorsprong uit handen gegeven (1-0 en 2-1) en stond op de rand van uitschakeling na verlies van de vijfde wedstrijd. In de TD Garden van Boston trok de ploeg uit Florida de stand echter weer gelijk, vooral dankzij de uitblinkende Butler. Miami Heat won vrijdagavond met 111-103.

„Jimmy toonde zijn winnaarsmentaliteit”, zei coach Erik Spoelstra. „En met die mentaliteit kunnen we niet verliezen.” De 32-jarige Butler had in de vorige drie duels met Boston Celtics in totaal slechts 27 punten gemaakt. „Ik heb mijn team een tijdje in de steek gelaten en dat wilde ik niet nogmaals doen”, zei de Amerikaan. „We weten wat we kunnen. We weten ook dat we de volgende wedstrijd in eigen huis gaan winnen.”

De winnaar van ’Game 7’ plaatst zich voor de grote NBA-finale, waarin Golden State Warriors de tegenstander is. De Warriors pakten de titel in het westen door Dallas Mavericks met 4-1 te verslaan en staan voor de zesde keer in acht jaar in de finale.

Enkele spelers van de Warriors zeiden te rekenen op een finale tegen Boston Celtics. „Dat was precies de motivatie die wij nodig hadden”, aldus Bam Adebayo van Miami Heat. „Iedereen had ons al afgeschreven en dacht dat deze serie voorbij was. Nou, niet dus.”

Miami Heat werd in 2006, 2012 en 2013 kampioen van de NBA. In 2020 verloor de ploeg van Spoelstra de finale tegen Los Angeles Lakers. Boston Celtics haalde in 2008 de laatste van zeventien NBA-titels binnen. Sindsdien lukte het de Celtics alleen in 2010 nog een keer om de finale te halen.