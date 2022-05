Sport Kort: Janssen en Roord helpen Wolfsburg aan nieuwe bekertriomf

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Roord en Janssen helpen vrouwen Wolfsburg aan beker

19.43 uur: De vrouwen van VfL Wolfsburg hebben voor de achtste keer op rij de Duitse beker gewonnen. In de finale in Keulen won het team van trainer Tommy Stroot met 4-0 van 1. FFC Turbine Potsdam.

De Nederlandse internationals Jill Roord en Dominique Janssen hadden een belangrijk aandeel in de winst. Roord zorgde kort voor de pauze voor de 3-0 en in de tweede helft benutte Janssen een vrije trap. Ewa Pajor nam met haar hoofd de eerste twee doelpunten van Wolfsburg voor haar rekening.

Het was de veertigste zege op rij in het bekertoernooi voor Wolfsburg, dat zich eerder deze maand ook al verzekerde van de Duitse titel.

Wegman net naast podium bij EK kanoslalom

19.35 uur: Martina Wegman is er bij de Europese kampioenschappen kanoslalom net niet in geslaagd een medaille te winnen. De Nederlandse eindigde in Slowakije als vierde op 0,03 seconde van de Britse Mallory Franklin. Het goud ging naar de Italiaanse Stefanie Horn en het zilver was voor de Slowaakse Eliska Mintalova.

Wegman had de eerste Nederlandse kunnen zijn die een medaille won bij de EK kanoslalom. „Het voor de finales uitgezette parcours lag me vandaag wat minder goed. Ik heb veel tijd verloren in het midden van de race. De rest van de run ging super goed. Ik ben dan ook erg blij met het resultaat van vandaag en over het gevoel dat ik momenteel heb op het water.”

Wegman eindigde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio als zevende op het onderdeel slalom. Ze was de eerste Nederlander in twaalf jaar tijd die bij het kanovaren meedeed aan de Spelen.

Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen niet naar finale Ostrava

18.33 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op het Elite 16-toernooi in Ostrava de finale niet weten te bereiken. Het Nederlandse duo verloor in de halve eindstrijd van de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen, 18-21 17-21. In de groepsfase waren beide tweetallen ook al tegen elkaar uitgekomen, ook toen wonnen de Noren.

Marquez moet zich opnieuw laten opereren

17.38 uur: Motorcoureur Marc Marquez moet zich opnieuw laten opereren. De Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, doet dit weekeinde nog wel mee aan de Grote Prijs van Italië.

Márquez ging zaterdag onderuit tijdens de kwalificatie, waar hij nog wel als twaalfde eindigde. De beslissing om zich opnieuw aan zijn rechterarm- en schouder te laten opereren was al eerder genomen, zei zijn teambaas Alberto Puig.

De 29-jarige Márquez brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het gehele seizoen omdat hij nog drie operaties moest ondergaan. „Natuurlijk hebben we behoorlijk wat vooruitgang geboekt, maar helaas is zijn positie op de motor nog steeds niet zoals die hoort te zijn”, zegt Puig. „Na overleg met artsen is besloten opnieuw tot opereren over te gaan.”

Wiebes wint ook tweede etappe RideLondon Classique

16.29 uur: Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe in de RideLondon Classique op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse wielrenster, die fietst voor Team DSM, was na een rit over 141 kilometer van Chelmsford naar Epping de snelste in de sprint.

De Italiaanse Marta Bastianelli finishte als tweede, voor de Deense Emma Norsgaard en de Belgische Lotte Kopecky.

Wiebes won een dag eerder de openingsetappe ook al in een massasprint en verstevigde dankzij haar zege op zaterdag haar leidende positie in het klassement. De RideLondon Classique, een wedstrijd die deel uitmaakt van de WorldTour, eindigt zondag met een korte etappe van 85 kilometer in Londen.

De laatste editie van de RideLondon Classique, dat toen nog als eendagskoers was, werd ook gewonnen door Wiebes. Daarna ging de wedstrijd twee jaar niet door vanwege de coronapandemie.

Voor Wiebes betekende het zaterdag haar zesde zege van het seizoen.

MotoGP-coureur Di Giannantonio verrast met eerste pole op Mugello

15.33 uur: De Italiaanse motorcoureur Fabio Di Giannantonio heeft op het circuit van Mugello voor het eerst poleposition veroverd in de MotoGP. De 23-jarige debutant in de koningsklasse verraste in de kwalificatie in natte omstandigheden alle topcoureurs op zijn Ducati.

Di Giannantonio zette voor eigen publiek in het eerste deel van de kwalificatie (Q1) de beste tijd neer en mocht daarom meedoen aan de strijd om pole, met de twaalf snelste coureurs. Na een crash van Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, moest de sessie een tijdje worden onderbroken. Het regende licht op Mugello en dat zorgde voor lastige omstandigheden. Di Giannantonio ging daar het beste mee om en was met 1.46,156 de snelste.

„Zo ziet een perfecte zaterdag er uit”, zei de Italiaan. „Mijn eerste pole in de MotoGP, op een Ducati op het circuit van Mugello met al die tifosi op de tribunes. Ongelooflijk. Ik ben superblij.”

Di Giannantonio heeft zondag op de voorste startrij gezelschap van zijn landgenoten Marco Bezzecchi en Luca Marini, die beiden ook op een motor van het Italiaanse merk Ducati rijden. Wereldkampioen en WK-leider Fabio Quartararo uit Frankrijk zette op zijn Yamaha de zesde tijd neer.

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië werd het vaste startnummer 46 van Valentino Rossi officieel teruggetrokken. De 43-jarige Italiaan, die negen wereldtitels veroverde waarvan zeven in de MotoGP, reed altijd met 46 op zijn motor. Dat nummer mag nu nooit meer gebruikt worden in de MotoGP. Rossi beëindigde afgelopen jaar zijn carrière.

Hockeysters winnen via shoot-outs van Argentinië in Pro League

15.10 uur: De Nederlandse hockeysters hebben Argentinië het eerste puntenverlies van dit seizoen toegebracht in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jamilon Mülders won op het complex van Union in Malden, nabij Nijmegen, via shoot-outs. De wedstrijd was in 1-1 geëindigd. Argentinië had de voorgaande twaalf wedstrijden in de Pro League allemaal gewonnen.

Frédérique Matla opende aan het einde van het tweede kwart uit een strafcorner de score. Oranje kreeg mogelijkheden om op 2-0 te komen, maar Freeke Moes liet aan het einde van het derde kwart een grote kans liggen. Met nog ruim 2,5 minuut te gaan, kwam Argentinië op gelijke hoogte via Victoria Granatto. In de shoot-outs hield keepster Josine Koning twee Argentijnse vrouwen van scoren af. Oranje bleef foutloos en pakte via aanvoerster Xan de Waard het bonuspunt (4-2).

Zondag staan Argentinië en Nederland opnieuw tegenover elkaar in de Pro League. Vorig jaar won Oranje in de olympische finale in Tokio met 3-1 van de Zuid-Amerikaanse hockeysters.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon uitgeschakeld in Ostrava

11.11 uur: De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op het Elite 16-toernooi in Ostrava blijven steken in de kwartfinales. Stam en Schoon, die de wereldranglijst aanvoeren, moesten het afleggen tegen het Zwitserse duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Depré: 17-21 28-30. Ze gaven in de tweede set een flinke voorsprong uit handen.

Stam (23) en Schoon (20) hadden alle groepswedstrijden op het Tsjechische zand overtuigend gewonnen. Het jonge Nederlandse koppel, dat vorig jaar debuteerde op de Olympische Spelen van Tokio, is bezig aan een sterk seizoen. Ze stonden al drie keer in een finale en wonnen in maart het Elite 16-toernooi in de Mexicaanse stad Rosarito.

In het mannentoernooi in Ostrava spelen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zaterdagmiddag in de kwartfinales tegen het Braziliaanse duo Alison/Guto.

Basketballer Butler houdt Miami Heat in de race voor NBA-finale

08.35 uur: Basketballer Jimmy Butler heeft Miami Heat weer naast Boston Celtics gebracht in de finale van het oosten in de NBA. Butler maakte maar liefst 47 punten en dwong daarmee in de play-offs een beslissende, zevende wedstrijd af voor de Heat in de best-of-sevenserie. Zondagavond valt de beslissing in Miami.

Miami Heat had in de serie twee keer een voorsprong uit handen gegeven (1-0 en 2-1) en stond op de rand van uitschakeling na verlies van de vijfde wedstrijd. In de TD Garden van Boston trok de ploeg uit Florida de stand echter weer gelijk, vooral dankzij de uitblinkende Butler. Miami Heat won vrijdagavond met 111-103.

„Jimmy toonde zijn winnaarsmentaliteit”, zei coach Erik Spoelstra. „En met die mentaliteit kunnen we niet verliezen.” De 32-jarige Butler had in de vorige drie duels met Boston Celtics in totaal slechts 27 punten gemaakt. „Ik heb mijn team een tijdje in de steek gelaten en dat wilde ik niet nogmaals doen”, zei de Amerikaan. „We weten wat we kunnen. We weten ook dat we de volgende wedstrijd in eigen huis gaan winnen.”

De winnaar van ’Game 7’ plaatst zich voor de grote NBA-finale, waarin Golden State Warriors de tegenstander is. De Warriors pakten de titel in het westen door Dallas Mavericks met 4-1 te verslaan en staan voor de zesde keer in acht jaar in de finale.

Enkele spelers van de Warriors zeiden te rekenen op een finale tegen Boston Celtics. „Dat was precies de motivatie die wij nodig hadden”, aldus Bam Adebayo van Miami Heat. „Iedereen had ons al afgeschreven en dacht dat deze serie voorbij was. Nou, niet dus.”

Miami Heat werd in 2006, 2012 en 2013 kampioen van de NBA. In 2020 verloor de ploeg van Spoelstra de finale tegen Los Angeles Lakers. Boston Celtics haalde in 2008 de laatste van zeventien NBA-titels binnen. Sindsdien lukte het de Celtics alleen in 2010 nog een keer om de finale te halen.