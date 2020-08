Fabio Jakobsen mag woensdag terug naar Nederland

De Nederlandse kampioen maakte door toedoen van Dylan Groenewegen op woensdag 5 augustus een horrorcrash tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Jakobsen werd met spoed geopereerd en twee dagen lang in een kunstmatige coma gehouden.

’Fantastisch nieuws’

De toestand van de 25-jarige sprinter is nu zo geëvolueerd dat hij morgen een medische vlucht vanuit Polen naar Nederland kan maken. „Een week geleden dachten we dat hij dood zou gaan”, aldus teammanager Patrick Lefevere tegenover radiostation RTBF. „Het is fantastisch nieuws dat hij opnieuw naar Nederland kan, om dichter bij zijn familie te kunnen zijn.”

In zijn thuisland zal een medisch team de revalidatie van Jakobsen opvolgen. „Het wordt een lange en harde revalidatie”, stelde Deceuninck - Quick-Step vorige week al. De Nederlander liep geen schade aan de hersenen of de ruggengraat op, maar brak wel alle beenderen in zijn aangezicht en verloor alle tanden.